【モデルプレス＝2025/09/13】タレントの中川翔子が9月13日、自身のInstagramを更新。双子妊娠35週を迎えたお腹の写真を公開した。【写真】双子妊娠中の中川翔子「大きくなりすぎる」35週に突入したお腹◆中川翔子、妊娠35週のお腹と出産への想い告白中川は「今日から35週に突入しました！これで予定の産院で産める、、！良かった！双子えらいぞ！」と妊娠35週を迎えた喜びを報告。白いワンピースを着用し、大きくなったお腹に両手