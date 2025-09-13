車いすの人の目線で一緒に観光して気づきを得ようという体験イベントが13日岡山城で行われました。車いす利用者が感じる「体験の格差」を知ってもらおうと岡山青年会議所が開いたもので、岡山市内の小学生70人と車いすを使う子ども10人が参加しました。 岡山城の石段は車いすで登れないため、特別に用意したかごで天守まで登りました。 天守の中は児童が車いすを押してサポートしました。 車いすだと途中の階か