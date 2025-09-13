Photo: 山田洋路 2025年5月3日の記事を再編集して公開しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。iPadなどのタブレットデバイスを持ち運ぶとき、ちょうど良いサイズのバッグを見つけるのは意外と難しいものです。今回試したcambiareの「本革ショルダー」は、タブレットが入るミニマムなサイズ感が魅力的なプロダクト。盗難対策まで備わって