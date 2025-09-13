◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(13日、東京ドーム)阪神の畠世周投手が、古巣・巨人戦に移籍後初登板しました。畠投手は2016年ドラフト2位で近畿大から巨人に加入。2021年には52試合に登板(うち先発9試合)するなど活躍し、在籍8年で119試合に登板しました。その後、2024年オフの現役ドラフトで巨人から阪神に移籍。8月31日に初昇格を勝ち取り、4試合にリリーフ登板していまだ無失点投球を続けています。移籍後5試合目となったこの