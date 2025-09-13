枕崎台風で京都大の研究者らが死亡した災害から80年を前に、広島県廿日市市で開かれた慰霊の集い＝13日午前広島市への原爆投下直後の1945年9月、広島県内で被害を調べていた京都大の研究者ら11人が、枕崎台風による土石流で死亡した災害から80年となるのを前に、現場となった同県廿日市市で13日、慰霊の集いが開かれた。参列者は犠牲者をしのび、平和への思いを新たにした。犠牲となったのは京大の原爆災害総合研究調査班の班