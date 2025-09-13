行列ができるかき氷専門店『しろいくも』から、この夏を彩る新作かき氷が登場しました。ベースには爽やかなヨーグルトソースと、とろける甘さの杏仁ソースを用意し、あまおういちご・マンゴー・ももの果肉ソースを組み合わせた全6種がラインアップ。純氷を丁寧に削り出した繊細な口どけと果実の贅沢な甘みを堪能できる、夏にぴったりの一品です♪ ヨーグルト×果実で爽やかな口どけ