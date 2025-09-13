ロックと能舞台が溶け合った異色の音楽フェスが実現する。11月1日に開催される「関西音酒場」公演。その舞台となるのが「大槻能楽堂」（大阪市中央区）だ。「ロックTHE魂」のコンセプトの下、出演者も周年イヤーを迎える山下久美子や山本譲二をはじめ、憂歌団の木村充揮ら多彩で異色の顔ぶれとなっている。一体、どんな音楽フェスになるのか。【写真】戦災を免れた能舞台の木造部分は国の登録有形文化財に登録されている異色の舞台