中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の取材により、パキスタン首都のイスラマバードとイラン首都のテヘランを結ぶ直行便が60年ぶりに再開されることが9月12日に分かりました。イラン航空が毎週火曜日に1便を運航するとのことです。直行便の再開を記念する式典は、9月11日にイスラマバード国際空港で行われ、パキスタンとイランから多くの関係者が出席しました。（提供/CRI）