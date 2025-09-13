ロッテの小島和哉が14日の楽天戦に先発する。小島は球団を通じて「前回同様、試合の入りを意識して初回で流れを持ってこれるように頑張ります」とコメント。小島は今季20試合・121回1/3を投げて、8勝7敗、防御率3.49。