「役作りなら良いけど…」心配の声も俳優の窪田正孝が映画「宝島」の東京プレミアに出席。登場時の姿が反響を呼んでいる。19日公開の「宝島」東京プレミアが、9日に都内のTOHOシネマズ六本木ヒルズで行われ、妻夫木聡、永山瑛太、広瀬すずなど、出演俳優たちが集結した。豪華キャストがそろうなか、SNSでは窪田の近影に注目する声が。「かなり痩せて見える」「どうしちゃったのかな？」「心配になる」「役作りなら良いけど…