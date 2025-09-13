９人で５失点。北海道コンサドーレ札幌は９月13日、J２第29節でいわきFCとホームで対戦。幸先良く先制に成功したが、２人の退場者を出すなど難しい戦いを強いられ、１−５で逆転負けを喫した。試合後のフラッシュインタビューで、心境を問われた柴田慎吾監督は「ちょっとまだ心の整理が、っていうところなので。しっかり気持ちを落ち着かせて、映像を振り返って、一回、冷静になってから、ゲームを振り返りたい」と応じる。