µù³ÍÎÌ¤Î¸º¾¯¤äµû¼ï¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢µùÂ¼¤¬¸·¤·¤¤´Ä¶­¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µù»Õ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¹Á¤òµß¤Ã¤Æ¤­¤¿ÄÚÆâÃÎ²Â¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ò°ì¿Í¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¼ê¤ò·È¤¨¡¢Ì²¤Ã¤¿ÍÂ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¢£Ê¬¹ï¤ß¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÁ´¹ñ¤Îµù¹Á¤Ø9·î¡¢Ê¡°æ¡¦¹âÉÍÄ®¡£ÄÚÆâ¤µ¤ó¡Öº£¤«¤é¡Ê»Ô¾ì¤Ç¡Ë¶¥¤ê¡£º£¤«¤é»ä¤¬Çã¤¦¡×»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥¤ê¤ò½ª¤¨¤ë¤È¼Ö¤Ø¡£¡Ö»°½Å¡¦»ÖËà»Ô¤Î¸½¾ì¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ