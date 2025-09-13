◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神（13日、東京ドーム）阪神は5回に一挙7点を挙げ逆転に成功。代打・原口文仁選手が気迫のヘッドスライディングで今季初安打・初打点をもぎ取るなど、打線がつながり打者11人のビッグイニングを作りました。阪神打線は3-6と3点ビハインドで迎えた5回、1アウトから巨人の2番手・ケラー投手の3者連続四球などで満塁のチャンスを作り、7番・坂本誠志郎選手のタイムリーと8番・熊谷敬宥選手の四球で1点差