お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（49）が13日、自身のインスタグラムを更新。伝説の“名車”たちの写真を公開した。【写真あり】やっぱかっこいい！アンガールズ・田中卓志が公開した“伝説の名車”田中は、黄色のマツダ『RX-7』や“藤原とうふ店（自家用）”仕様のトヨタ『スプリンタートレノ』などの写真を掲載し、「富士スピードウェイで頭文字D30thイベントに参加して来ました！」と報告。「楽しかった！」と感想を