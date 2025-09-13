久我るりが、8日発売の『週刊ポスト』（小学館）に登場した。13日までにアザーカットが解禁となった。【写真】美ボディを惜しげもなく披露した久我るり久我は、グラビアアイドルの登竜門「日テレジェニック」グランプリのひとりに選ばれ、現在は趣味のゲームを活かし、ゲーム配信やグラビアを中心に活動している。■久我るり――週刊ポスト初掲載おめでとうございます。初めまして！久我るりです！ありがとうございます！週刊