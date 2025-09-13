「広島−中日」（１３日、マツダスタジアム）広島の常広羽也斗投手が６回４安打無失点の好投。今季２勝目の権利をつかんだ。これまでとはひと味違った“大人の投球”を披露した。初回から直球の球速は１４０キロ台前半がほとんど。それでもコーナーを丁寧に突く投球で凡打の山を築いた。四回２死一、二塁のピンチはボスラーを中飛。六回２死一、三塁では福永を二ゴロに打ち取り、要所を締めた。常広は前回６日・阪神戦で６