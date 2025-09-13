フォルティウスとの決勝第1戦、ショットを放つSC軽井沢クの上野美（中央）＝稚内市みどりスポーツパークカーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選代表決定戦第3日は13日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで行われ、女子決勝でSC軽井沢クがフォルティウスに11―3で快勝して2勝1敗とし、代表決定にあと1勝とした。決勝は1次リーグの当該対戦成績を持ち越し、3戦先勝方式で争う。五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレ