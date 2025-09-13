バレーボールの世界一を決める戦い“世界バレー”がフィリピン・マニラで開幕。男子日本代表（世界ランク5位）は日本時間13日、トルコ（同16位）に0ー3（19ー25、23ー25、19ー25）のストレート負け。1974年メキシコ大会での銅メダル以来、51年ぶりのメダル獲得を目指すが初戦は黒星となった。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバースタメンはキャプテンの石川祐希（29）、小野寺太志（29）