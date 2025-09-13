「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）女子決勝の第１戦が行われ、２５年日本選手権覇者のフォルティウスは２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブに３−１１で敗れた。１次リーグの結果も含めた直接対決の成績は１勝２敗となり、再び崖っぷちに追い込まれた。タイブレークで２大会五輪メダルのライバル、ロコ・ソラーレを７−２で下し、初日の２連敗から３連勝で決勝