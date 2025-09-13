鍵のかかっていない車から現金などを盗んだ疑いで52歳の男が逮捕された。成田哲治容疑者（52）は2日から3日にかけて、東京・西東京市に住む男性の自宅駐車場に止めてあった車から現金約3万5000円と交通系ICカードが入った小銭入れを盗んだ疑いが持たれている。車には鍵がかかっておらず、成田容疑者は、こうした無施錠の車を手当たり次第に探し、犯行に及んだとみられる。成田容疑者は調べに対し、「仕事をクビになってお金が欲し