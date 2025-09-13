◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１３日・東京ドーム）巨人・岸田行倫捕手が今季６度目の猛打賞をマークした。阪神先発・高橋に対して初回２死一、二塁で左前安打、３回１死二塁で左翼ポール直撃の２ランを放ち、迎えた５回１死の第３打席。昨季まで巨人に在籍していた畠世周の初球、１４６キロ直球を中前にはじき返し３打数３安打とした。３回の８号本塁打のあと「追加点を取れてよかった。勝てるように、この後も頑張