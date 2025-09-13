「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回Ｕ―１８野球ワールドカップ」の主催者であるＷＢＳＣは１２日、公式インスタグラムを更新。侍ジャパン高校日本代表の石垣元気投手（健大高崎３年）が１１日のスーパーラウンド初戦・米国戦で、トラックマンのデータで１５７キロ台を連発したことを公表した。今秋ドラフト１位候補の石垣は、４点リードの延長８回１死満塁に救援。健大高崎の青柳博文監督も見守る中、直球で押し、空振り