◆ＬＥＶＡＮＧＡＣＵＰ２０２５▽１回戦レバンガ北海道１００―８３新竹御★ライオニアーズ（★＝山かんむりに頂）（１３日・北海きたえーる）レバンガ北海道のクラブ創設１５周年を記念した「ＬＥＶＡＮＧＡＣＵＰ２０２５」が１３日、開幕した。レバンガ北海道は初戦で台湾の新竹御★ライオニアーズと対戦し、１００―８３で勝利。今季加入の日本代表ＳＧ富永啓生（２４）が２７得点と大暴れした。富永がホームデビ