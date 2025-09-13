◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権第３日（１３日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）前日サスペンデッドになった第２ラウンド（Ｒ）の残りを消化後、第３Ｒが行われ、６９で回った桑木志帆（大和ハウス工業）と７２の佐藤心結（みゆ、ニトリ）が通算１０アンダーの首位に並んだ。ツアー初優勝を目指す金沢志奈（クレスコ）は７０で回り、９アンダーの１打差３位につけた。