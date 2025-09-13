◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人浦田俊輔内野手▽阪神高橋遥人投手▽中日鵜飼航丞外野手【出場選手登録抹消】▽巨人門脇誠内野手▽ヤクルト高梨裕稔投手▽中日ブライト健太外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム畔柳亨丞投手▽オリックス山崎颯一郎投手▽オリックス川瀬堅斗投手【出場選手登録抹消】▽ロッテボス投手