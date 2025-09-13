１１日のフジテレビ「この世界は１ダフル」は、福山雅治主演のドラマ「ガリレオ」シリーズの神回ベスト７が特集された。そのうちの１つとして取り上げられたのが、２０１３年６月放送のシーズン２第８話。ゲスト犯人を演じたのが蒼井優だった。当時２７歳。舞台の看板女優・神原敦子役で視聴者の度肝を抜かせた。神原は花火大会の日を狙い、恋人を自宅で殺害。被害者の携帯電話に自宅からは絶対に撮れない花火の写真があっ