元バレーボール日本代表の木村沙織さん（39）が13日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。長男について語った。木村さんは23年2月に第1子となる長男を出産。息子について「2歳になったかな」と話すと、「今はまだ2歳なのでスポーツは何が好きかは分からないんですけど、父とかおじいちゃんは野球をやらせたいみたいで。何をするのかは楽しみですね」と声を弾ませた。ア