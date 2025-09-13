長崎県を訪問していた天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは戦後80年にあたっての訪問日程を終え、さきほど長崎空港からお一人で帰京の途につかれました。愛子さまは、13日午後4時15分頃、長崎空港で長崎県副知事らの見送りを受けられました。愛子さまは、にこやかに会話を交わされています。愛子さまにとって今回が初めての長崎訪問で、両陛下の「慰霊の旅」に同行されるのは6月の沖縄訪問に続いて2度目となりました。天皇ご一家は12