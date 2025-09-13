俳優の今田美桜（28）が13日、大会アンバサダーを務める『東京2025世界陸上』国立競技場からの生中継に出演。そのビジュアルに、SNSでは反響が巻き起こっている。【写真】「天使すぎる」“前髪あり”の今田美桜今田は爽やかな白い衣装に、“前髪あり×ポニーテール”のヘアスタイルで登場。この姿にX上では「前髪ある今田美桜マジでめちゃくちゃ可愛い」「異常な可愛さ」「天使すぎる」「前髪ありポニテ好きすぎるぅうううう」