◇カーリング・日本代表決定戦第3日女子決定戦第1戦SC軽井沢クラブ11―3フォルティウス（2025年9月13日北海道・稚内市みどりスポーツパーク）26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦女子第1戦が13日に行われ、1次リーグ（L）1位のSC軽井沢クラブが同2位でタイブレークを勝ち上がってきたフォルティウスに勝利。1次ラウンドで1勝1敗だった成績を持ち越した通算成績を2勝1敗とし、日本代表に王