歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラム・ストーリーズで、フォロワーとのQ&Aを繰り広げ、自身の経験をファンの方々にシェアしています。 【写真を見る】【 中川翔子 】フォロワーとQ&A双子に聞かせたい持ち歌は「君のまんまがいいんだよ」双子妊娠の方に「絶対無理しないように」翔子さんは、現在妊娠8か月で「お腹が苦しすぎてご飯を一人前食べられません」というフォロワーに食欲を尋ねられ「先