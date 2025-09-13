「巨人−阪神」（１３日、東京ドーム）阪神の藤川球児監督が勝負手で今季最多となる１イニング７得点のビッグイニングを演出。代打の代打・原口が投手強襲の適時内野安打を放つなど、打線が指揮官のタクトに呼応して試合をひっくり返した。３点を追う五回、１死から３連続四球で満塁の好機を作ると、坂本のタイムリー、さらに熊谷の押し出し四球で１点差へ詰め寄った。投手の打順で藤川監督は代打・楠本を告げた。ここで阿