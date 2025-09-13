宝塚歌劇団の宙組新トップ桜木みなとが13日、兵庫・宝塚大劇場で、本拠地お披露目作「PRINCE OF LEGEND」「BAYSIDE STAR」の初日を迎えた。4月にトップに就き、初めて立つ大劇場のセンター。公演に先立ち、「応援してくださった方々に自分の大羽根を見せられるのがうれしくもあり、同時に組の真ん中に立って、組を率いているという存在にもなるので、1人の感覚じゃなくて、みんなを背負わなきゃいけない。きちんと立たねばならない