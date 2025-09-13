女優高畑淳子（70）が13日、都内で行われた映画「風のマジム」（芳賀薫監督）全国公開舞台あいさつに登壇し、“おばぁ役”への自信をのぞかせた。南大東島のサトウキビで特別なラム酒（アグリコールラム）を作ることをと思い立ち、契約社員から純沖縄産ラム酒の醸造を立ち上げた金城祐子氏の実話を基にした物語。主演の伊藤沙莉（31）演じる伊波まじむの祖母役を務めた高畑は「おばあちゃん役の伊波カマルです」と笑顔。「（役の）