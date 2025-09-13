歌手の美川憲一（７９）が１３日、インスタグラムを更新。洞不全症候群のため手術し、入院していることを明かした。この日は自身の手の写真をアップ。「皆様へ」とし「この度私事で恐縮ですが、最近めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と解りました」と報告した。また「９月１１日に、ペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり、現在入院しております」と伝え「急なご報告となり、大
