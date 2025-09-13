◆バレーボール男子世界選手権第２日（１３日、フィリピン・マニラ）１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は、初戦で同１６位のトルコに０―３のストレートで敗れ、黒星発進を喫した。日本はアウトサイドヒッター・石川祐希主将、対角に高橋藍、セッター・大宅真樹、対角にオポジットの宮浦健人、ミドルブロッカー・小野寺太志、エバデダン・ラリー、リベロは山本智大が先発した。第１セットからトルコの強烈サーブ