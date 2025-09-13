◆秋季高校野球石川県大会▽２回戦星稜８―０七尾＝７回コールド＝（１３日・石川県立）星稜は８―０の７回コールドで七尾に快勝し、初戦突破を決めた。新４番のスラッガー、伊藤大史一塁手（２年）が、４安打１打点と大活躍。１８４センチ、８６キロの堂々とした体格で、５回先頭では高校通算９本目となる左越え本塁打を放った。第１打席から中越え三塁打、左前安打、左越え本塁打と、サイクルヒットに王手を掛けていたが、