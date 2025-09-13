◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１３日・東京ドーム）女優の桜田ひよりが人生初の始球式に臨んだ。ジーンズの上に１０月８日放送開始の日本テレビ系Ｗ主演ドラマ「ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだった」（水曜・午後１０時）にちなんだ背番号「１０８」の巨人のユニホームを着てマウンドに上がった。緊張しきりの表情で大きく振りかぶって投げ込んだ１球は惜しくもワンバウンドで右にそれたが、笑顔で手を振りながら