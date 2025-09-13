宝塚歌劇団宙組第10代目にして初の生え抜きとなった新トップ・桜木みなとの本拠地お披露目公演『PRINCE OF LEGEND/BAYSIDE STAR』が13日、兵庫・宝塚大劇場で初日を迎えた。 【写真】懐かし～い！桜木が、水美が東京五輪閉会式に登場、正装の袴姿で「君が代」斉唱 『PRINCE―』は一大ブームを巻き起こした『HiGH＆LOW』の制作陣により、2018年にドラマ化、19年に映画化された作品。ライブやゲームと