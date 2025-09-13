中山メーン、11Rの初風Sは3番人気ユキマル（牡5＝尾形、父グレーターロンドン）が好位追走から直線で抜け出し、1番人気ドンレパルスの追い上げを鼻差抑えた。7戦ぶりに手綱を取った丹内は「楽にポジションが取れたし、スムーズなレースができた。この条件も合っていた」と振り返った。今回は4戦ぶりのダート戦。中山も初めてだったが、好位から最後まで脚が持続した。