◇東京六大学野球秋季リーグ戦第1週第1日1回戦法大7―7慶大（2025年9月13日神宮）日米大学野球でMVPに輝き、ドラフト上位候補に名前が挙がる法大・松下歩叶（4年＝桐蔭学園）が開幕の慶大戦に豪快な一発を放った。5回、無死一塁から左腕・渡辺和大（3年＝高松商）の変化球を左翼席へ豪快に放り込んだ。「一塁走者の藤森は足が速いからストレートを待っていたんですが、初球のカーブ気味のスライダーに反応できました