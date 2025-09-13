実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が13日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、海外系プラットフォームで「グローバリズム反対」を叫ぶ人々をチクリと刺した。ひろゆき氏は「『グローバリズム反対！』と言って、YouTubeやXを使う人は、外資系企業って知らないのか？」とポスト。「頭が悪くて言行一致で行動出来ないのか？どっちなんだろう。。。」とつづっていた。そこで、日本で生まれたニコニコ動画やミクシィを