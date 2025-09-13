「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）女子決勝の第１戦が行われ、２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブは、２５年日本選手権優勝のフォルティウスに１１−３で圧勝し、１次リーグの結果を含めた直接対決の対戦成績を２勝１敗に。五輪世界最終予選代表に王手をかけた。平均年齢２２歳の若さと勢いが崖っぷちから這い上がってきた相手を飲み込んだ。第１エンド、有利