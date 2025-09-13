「巨人−阪神」（１３日、東京ドーム）巨人のカイル・ケラー投手がまさかの大乱調。大量７失点のビッグイニングを作られて逆転を許し、本拠地・東京ドームが大きなタメ息に包まれた。３点リードの五回からマウンドに上がった助っ人右腕。だが１死から３連続四球で満塁のピンチを招くと、坂本にタイムリーを浴びた。そして続く熊谷には痛恨の押し出し四球。ここで阿部監督がベンチを出て高梨への交代を告げた。代打・楠本が