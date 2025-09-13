その男性は白杖をついて現れた。鈴木我信さん（@gashin_lv）、19歳。現役の慶応義塾大学生だ。生まれながらの弱視で、右目にわずかに視力を残すのみで、左目は光をまったく感じない。現在は大学生として勉学に勤しむ傍ら、ショート動画などを制作して弱視について広く知ってもらう活動をしている。「障害があるからたいへん、で終わらずに、どう工夫するかが大切」と語る鈴木さんの話に耳を傾けた。◆ネガティブな反応に対して思う