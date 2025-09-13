―［経済レポーター×銀座No.1ホステス・山崎みほ］― 「部下がこう育ってくれたら助かるな」「上司がこんな風に接してくれたら嬉しいな」そんな理想があるのに、相手がなかなか思うように動いてくれず、イライラしてしまったり、不満が溜まってしまうこと、ありませんか？こちらの要望をどう伝えたらいいものか悩みますし、直接的に伝えても、相手の心情やプライドを傷つけてしまい、逆効果になってしまうこともあります。でも実