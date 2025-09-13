大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年9月2日記事は取材時の状況）＊＊＊仲の良い友人グループでの旅行は、実に楽しいイベントだが、ちょっとした思い違いから地獄的な状況へと変わってしまうこともあるようで……。自動車のディーラーとして勤務している浦田勇真さん（仮名・30歳）