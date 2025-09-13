名古屋でのビッグマッチを前に闘志を滾らせた井上(C)CoCoKARAnext9月13日、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦（9月14日／名古屋・IGアリーナ）に向けた前日計量が行われ、4団体統一王者である井上尚弥（大橋）が55.2キロ、WBA世界同級暫定王者の挑戦者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が55.0キロで、それぞれ55.34キロ一発クリア。両雄ともにアクシデントなく試合実施の流れとなった。