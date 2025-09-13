◇カーリング・日本代表決定戦第3日女子決定戦第1戦フォルティウス3―11SC軽井沢クラブ（2025年9月13日北海道・稚内市みどりスポーツパーク）26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦女子第1戦が13日に行われ、午前8時に行われたタイブレークで1次リーグ（L）3位のロコ・ソラーレを下した同2位のフォルティウスが同1位のSC軽井沢クラブに敗戦。1次Lで1勝1敗だった成績を持ち越す決定戦で通算1