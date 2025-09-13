◇パ・リーグロッテ―楽天（2025年9月13日楽天モバイル）ロッテの郄部瑛斗外野手（27）がキャリア初の満塁本塁打を放った。0―2の4回1死二、三塁から山本の中前2点適時打で同点に追いつき、さらに2死満塁の場面から楽天先発・荘司の136キロのフォークをすくい上げ、右翼スタンドに運んだ。高部は前日に今季1号を放っており、2戦連続の一発が値千金の勝ち越し弾となった。▼ロッテ・山本「打ったのは、まっすぐで